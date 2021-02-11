Москва, , 13:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в обозримом будущем пандемическая ситуация позволит главе государства Владимиру Путину вернуться в обычный очный формат работы.

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«Давайте всё-таки будем надеяться на то, что уже в обозримом будущем мы будем постепенно возвращаться к привычному образу жизни и работы», — сказал Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос о сроках возобновления поездок президента РФ Владимира Путина в сопровождении представителей СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что в Кремле подумают над идеей создания «быстрых» телефонных брифингов президента РФ Владимира Путина.

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