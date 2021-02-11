Ново-Огарево, Московская область, , 13:49 — REGNUM В России довольны решением США пойти навстречу и продлить действие Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Об этом 11 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности.

«Совсем недавно мы продлили вместе с американскими партнёрами Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Мы давно это предлагали нашим американским партнёрам. Приятно отметить, что новая администрация выполнила свои предвыборные обещания на этот счёт. Мы приветствуем это решение», — заявил Путин.