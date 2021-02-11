Минск, , 13:54 — REGNUM Белоруссия готова к предоставлению площадки для переговоров по любым вопросам глобальной и региональной безопасности. Об этом 11 февраля заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время своего выступления на открытии шестого Всебелорусского народного собрания (ВНС).

Как отметил белорусский лидер, Европа остается общим домом для входящих в нее стран, а Белоруссия — ее центром и «стабильным, надежным партнером в сфере региональной безопасности, готовым активно участвовать в миротворческих стратегических инициативах».

«Мы, как и прежде, готовы предоставить площадку для переговоров по любым вопросам глобальной и региональной безопасности, включая тематику контроля над вооружениями», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что на сегодняшний день Содружество Независимых Государств (СНГ), несмотря на имеющиеся объективные сложности, в полной мере сохраняет свою актуальность как региональная организация.