Стокгольм, , 14:19 — REGNUM Правительство Швеции раскритиковало своих польских коллег за то, что они препятствуют «свободе слова» и «свободе исследований» в деле изучения вопросов Холокоста. Об этом со ссылкой на заявление, опубликованное на веб-сайте правительства, сообщила газета Fria Tider.

«Свобода выражения мнений является краеугольным камнем любого демократического общества. Свобода исследований также имеют решающее значение для демократии. Это относится, в частности, к исследованиям вопроса Холокоста: к тому, как и почему произошел Холокост; к тому, какую роль сыграли отдельные лица, общества и государства в Холокосте», — сообщается на сайте правительства.

Напомним, что 9 февраля в Варшаве осудили двух историков — Барбару Энгелькинг, профессора Яна Грабовского. В частности, они обвинялись в том, что в своей книге, посвященной вопросу Холокосту на территории Польши, они оклеветали покойного старосту одной из польских деревень.