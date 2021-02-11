Киев, , 13:47 — REGNUM В случае проведения досрочных выборов в Верховную раду, партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» (ЕС) заняла бы первое место. Об этом сообщила 11 февраля пресс-служба Киевского международного института социологии (КМИС), опубликовав отчёт о проведённом исследовании.

По данным социологов, за ЕС готовы проголосовать 18,1% тех, кто определился с выбором, на втором месте — партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). За неё готовы отдать голоса 16,8% опрошенных. За пропрезидентскую партию «Слуга народа» готовы проголосовать 15,5%, а за «Батькивщину» — 13,2% респондентов.

В КМИС отметили, что рейтинг ОПЗЖ мог снизиться за счёт того, что сторонники партии стали чаще скрывать свои предпочтения. По мнению социологов, это могло произойти из-за того, что украинские власти запретили трансляцию телеканалов Zik, 112.ua и NewsOne.

Опрос проводился с 5 по 7 февраля 2021 года, всего было опрошено 2005 совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что закрытие оппозиционных СМИ на Украине никак не связано со сменой власти в США.

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