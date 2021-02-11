Москва, , 13:45 — REGNUM Вакцинацию против коронавируса в России нельзя стимулировать по принципу кнута и пряника. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 11 февраля журналистам.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Представителя Кремля спросили, обсуждаются ли конкретные меры по возможному ускорению вакцинации населения. Людям просто нужно объяснять, ответил он, что вакцинация нужна для их здоровья и безопасности, что процедура — в их интересах.

«Никакого кнута здесь быть не может, да и пряника тоже», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стимулировать вакцинацию призвал бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко («Единая Россия»). Он заявил, что пора уходить от таких защитных мер, как обязательное ношение масок.

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