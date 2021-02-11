Москва, , 13:40 — REGNUM Заявление экс-президента Украины Леонида Кравчука о фактическом конце перемирия в Донбассе в высшей степени безответственно. Об этом 11 февраля заявил журналист, политзаключённый на Украине (2015−2019 гг.) Игорь Кимаковский на телеканале «Россия 24».

«Для меня первый президент Украины — это человек, который должен трезво оценивать ситуацию и делать всё, чтобы было максимальное количество (выгод для) вверенного ему в своё время государства», — заявил Кимаковский.

Однако Кравчук также потерял в какой-то степени свою субъектность, считает он.

«Даже в рамках Минского процесса, когда задают конкретные вопросы, и у него должно быть поле для манёвра, он всё время говорит, что ой извините, мы на 15 минут прерываемся, нам надо посоветоваться. Это тоже говорит о том, что он находится под каким-то внешним управлением», — указал Кимаковский.

«Призывы человека, который вышел из Советского Союза, который выстраивал взаимоотношения первым с Россией, призывы к безответственным шагам открывать огонь на поражение в том числе по своему народу — Донбасс ещё 7 лет назад находится в составе Украины… насколько надо быть безответственным человеком?» — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук ранее заявил о том, что перемирие в Донбассе фактически уже не действует.

«Перемирия уже просто нет. Мы не можем дальше делать вид, что оно есть. Надо говорить правду, белое называть белым, а чёрное — чёрным», — заявил Кравчук.

По его словам, в Донбассе находится «российские наёмники, командиры и российское оружие», при этом он призвал украинское руководство «быть последовательными и жёсткими».