Москва, , 13:44 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 11 февраля проведет совещание с участием постоянных членов Совета безопасности России. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня в Ново-Огарево посредством видеоконференции президент планирует провести это совещание в середине дня», — сказал он.

При этом Песков уточнил, что все другие мероприятия, которые запланированы у президента РФ на сегодня, носят внутренний рабочий характер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день преждевременно говорить о конкретных темах, которые будут обсуждать президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.