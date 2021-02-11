Вашингтон, 11 февраля 2021, 13:32 — REGNUM Западу пришло время подумать о том, как будет выглядеть Россия после ухода нынешнего ее лидера Владимира Путина с политической сцены, заявили аспират Лондонской школы экономики Джефф Хон и аналитик Сим Так в статье, вышедшей 10 февраля в Foreign Policy.
По их словам, уход Путина с поста — будь то на пенсию или в результате кончины — станет толчком для жесточайшего противостояния российских элит: при нынешнем президенте политики, олигархи и представители силового блока должны выбивать себе власть, но без него существует риск политического кризиса.
Для этого США также необходимо быть предельно расчетливыми в использовании своих адресных санкций, вводимых против членов российского правительства, и проявить достаточную гибкость — ослаблять или отменять санкции в знак своих добрых намерений. В последние годы Вашингтон всё чаще стал применять санкции, из-за чего всё больше риск отчуждения будущего поколения лидеров, которые чувствуют себя отрезанными от Запада и чуждыми ему.