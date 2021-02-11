Вашингтон, , 13:32 — REGNUM Западу пришло время подумать о том, как будет выглядеть Россия после ухода нынешнего ее лидера Владимира Путина с политической сцены, заявили аспират Лондонской школы экономики Джефф Хон и аналитик Сим Так в статье, вышедшей 10 февраля в Foreign Policy.

По их словам, уход Путина с поста — будь то на пенсию или в результате кончины — станет толчком для жесточайшего противостояния российских элит: при нынешнем президенте политики, олигархи и представители силового блока должны выбивать себе власть, но без него существует риск политического кризиса.

«Учитывая сложность этого процесса передачи власти, непонимание структур российской власти со стороны западных администраций представляет собой серьезные проблемы», — указал Хон и Так.

«Западу необходимо начать думать о том, как будет выглядеть Россия без Путина, анализируя новую систему и отслеживая возможности для развития и поддержки людей в этих властных структурах, которые могут направить Россию по курсу, более отвечающему интересам США», — указали они.

Для этого США также необходимо быть предельно расчетливыми в использовании своих адресных санкций, вводимых против членов российского правительства, и проявить достаточную гибкость — ослаблять или отменять санкции в знак своих добрых намерений. В последние годы Вашингтон всё чаще стал применять санкции, из-за чего всё больше риск отчуждения будущего поколения лидеров, которые чувствуют себя отрезанными от Запада и чуждыми ему.

«США не должны забывать о том, что будущие сдвиги в том, как управляют Россией и кто ее возглавляет, произойдут не более чем через два десятилетия, поэтому они должны работать над тем, чтобы иметь дело не только с Москвой сегодня, но и с лидерами будущего», — призвали они.