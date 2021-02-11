Минск, , 13:35 — REGNUM На сегодняшний день Содружество Независимых Государств (СНГ), несмотря на имеющиеся объективные сложности, в полной мере сохраняет свою актуальность как региональная организация. Об этом 11 февраля заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время своего выступления на открытии шестого Всебелорусского народного собрания (ВНС).

«Содружество Независимых Государств, несмотря на объективные сложности, полностью сохраняет свою актуальность как региональная организация», — сказал он.

Также Лукашенко уточнил, что, по его мнению, с выходом из СНГ Украины организация понесла большие потери и выразил надежду на возвращение украинской стороны.

«Ключевой приоритет Белоруссии в Содружестве остается неизменным — развивать объединение как механизм максимально выгодного экономического взаимодействия», — отметил белорусский лидер.

Кроме того, он уточнил, что председательство Белоруссии в СНГ в нынешнем году будет направлено на достижение этой цели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия была и останется главным экономическим партнером и стратегическим союзником Белоруссии.