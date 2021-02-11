Минск, 11 февраля 2021, 13:29 — REGNUM Белоруссия будут и в будущем укреплять силовой блок и делать это соразмерно новым вызовам и угрозам. Об этом сегодня, 11 февраля, на «Всебелорусском народном собрании» заявил президент республики Александр Лукашенко.
Он напомнил, что о звучащих в стране предложениях сократить МВД, ликвидировать внутренние войска, упразднить КГБ.
По его словам, Белоруссия «никогда не бряцала оружием», но страна последовательно развиваем компетенции, в которых может преуспевать, обеспечивая собственную безопасность и экспорт продукции ВПК. Однако, позволить себе вкладывать в оборонную сферу такие же серьёзные средства, как это делают некоторые страны Европы, Белоруссия не может, добавил глава государства.
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