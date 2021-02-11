Минск, , 13:29 — REGNUM Белоруссия будут и в будущем укреплять силовой блок и делать это соразмерно новым вызовам и угрозам. Об этом сегодня, 11 февраля, на «Всебелорусском народном собрании» заявил президент республики Александр Лукашенко.

Он напомнил, что о звучащих в стране предложениях сократить МВД, ликвидировать внутренние войска, упразднить КГБ.

«Несмотря на эти предложения, мы будем и впредь укреплять наш силовой блок соразмерно новым вызовам и угрозам», — подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, Белоруссия «никогда не бряцала оружием», но страна последовательно развиваем компетенции, в которых может преуспевать, обеспечивая собственную безопасность и экспорт продукции ВПК. Однако, позволить себе вкладывать в оборонную сферу такие же серьёзные средства, как это делают некоторые страны Европы, Белоруссия не может, добавил глава государства.

«Мы не можем вкладывать такие деньги. И не будем. Потому что мы не собираемся ни на кого нападать, — приводит БелТА слова Лукашенко. — Потому что вооружение для атаки, для нападения гораздо дороже, чем для обороны».

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