Тегеран, , 13:26 — REGNUM Власти Ирана пока не увидели со стороны президента Соединённых Штатов Джо Байдена никаких жестов доброй воли по возвращению к ядерной сделке. Об этом 11 февраля заявил президент Ирана Хасан Рухани.

«Мы пока не видим жестов доброй воли со стороны нового правительства США, — цитирует его агентство ISNA. — Их риторика изменилась, но мы должны увидеть на практике, как они хотят компенсировать (выход из ядерной сделки при Трампе)».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иранский министр разведки Махмуд Алави заявил, что Тегеран может создать ядерное оружие, если другие страны вынудят его пойти на этот шаг. По его словам, «в обычных условиях у Ирана» планов на создание ядерного оружия нет, но, «если кошку загнать в угол, возможно, она поведёт себя не так, как повела бы на свободе».

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