Симферополь, , 13:23 — REGNUM Украинские власти, предлагая НАТО воспользоваться воздушным пространством над российским Крымом, провоцируют мировой военный конфликт. Об этом заявил 11 февраля руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, комментируя заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.

Молохов призвал называть вещи в сложившейся ситуации своими именами. Предложение Киева к НАТО равносильно подстрекательству к Третьей мировой войне.

«В данном случае этот украинский министр предлагает свою страну дяде Сэму на заклание», — сказал Молохов.

Он напомнил, что Криклий уже фигурировал в двух международных скандалах. Он предоставил фальшивый тест на коронавирус перед встречей с премьер-министром Казахстана, а позднее сорвал договор с Польшей по автоперевозкам, написав в соцсети о том, что Украина «дожала поляков».

Теперь этот министр предложил НАТО «таскать для Украины каштаны из огня», однако вряд ли кто-то будет рассматривать это предложение всерьёз, заключил Молохов.

Как сообщало ИА REGNUM, Криклий предложил НАТО использовать воздушное пространство над Крымом для транспортировки войск, оборудования и грузов в ходе переговоров с заместителем генсека альянса Патриком Тернером 10 февраля.

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