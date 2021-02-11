Минск, , 13:19 — REGNUM Россия была и останется главным экономическим партнером и стратегическим союзником Белоруссии. Об этом 11 февраля заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время своего выступления на открытии шестого Всебелорусского народного собрания (ВНС).

По словам Лукашенко, для Белоруссии важны отношения с Евросоюзом, с которым страна имеет наиболее протяженную границу и высокую степень взаимозависимости в экономической, социальной, культурной и политической сферах.

Также он уточнил, что также важное место для белорусской дипломатии занимает дружественный к республике Китай.

«При этом основным экономическим партнером и стратегическим союзником была и будет наша Россия», — заявил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание не будет решать глобальные проблемы, а только их обозначит.