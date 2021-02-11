Москва, , 13:14 — REGNUM Киев готов идти на обострение конфликта в Донбассе. Об этом 11 февраля заявил журналист, политзаключённый на Украине (2015−2019 гг.) Игорь Кимаковский на телеканале «Россия 24».

«По моим данным, идёт концентрация украинских войск на первой линии соприкосновения на Донбассе. Это первый тезис, а второй — что для офиса Зеленского мир на Донбассе уже отработанный материал. Почему? Потому что им нужен был мир во время проведения выборов на муниципальном уровне, где они, в принципе, с треском проиграли», — заявил Кимаковский.

«Сейчас идёт обострение, и я созваниваюсь с жителями Донбасса, мне звонят люди, и я слышу залпы, которые раздаются на линии соприкосновения. У меня очень много знакомых живут непосредственно на линии соприкосновения и не уезжают», — указал он.