Москва, , 13:11 — REGNUM Госдума на заседании 16 февраля намерена в первом чтении обсудить законопроект, которым вводится запрет на изображения военных преступников времен Второй мировой войны, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля. Их публичное изображение будет считаться экстремизмом.

Поправками устанавливается запрет на публичное демонстрирование на территории Российской Федерации изображений лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанными на приговоре Международного военного трибунала либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах, за исключением случаев, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма.

Комитет Госдумы по безопасности рекомендует нижней палате парламента принять законопроект в первом чтении и отмечает, что необходимость установления запрета обусловлена происходящими резонансными случаями публичного демонстрирования изображений нацистских преступников, а также свободной продажей изделий с такими изображениями.

МВД напомнило, что в апреле-мае 2020 года на интернет-сайтах «Банк памяти» и «Бессмертный полк России» направлены заявки о размещении под видом военнослужащих Красной армии фотоизображений лидеров нацистской Германии с целью дискредитации памяти защитников Отечества.

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