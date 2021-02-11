Москва, , 13:06 — REGNUM Россия должна сдерживать Соединённые Штаты в военном плане и не допускать их вмешательства во внутренние дела страны, заявил 11 февраля замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат уточнил, что Россия открыта к здравому, спокойному и взвешенному диалогу по конструктивной повестке дня, «но при этом мы будет самым жестким образом отстаивать и защищать наши интересы».

«США должны стать объектом политики сдерживания с нашей стороны, в том числе с точки зрения недопущения их агрессивного вмешательства и любого вмешательства в наши внутренние дела, но также и военного сдерживания», — заявил он на брифинге в Москве.

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Рябков добавил, что это способствует контроль над вооружениями, если он правильно выстроен. При этом, подчеркнул дипломат, необходимо вести с США диалог на разумной и спокойной основе и по тем сюжетам, которые имеют значение для обеих сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябков заявил, что решение продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) не является уступкой ни для России, ни для США.

Также Рябков подчеркнул, что в российском МИД считают, что совместно принятое Россией и США решение о продление ДСНВ является отвечающим их национальным интересам.

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