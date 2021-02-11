Москва, , 13:04 — REGNUM Предложением использовать воздушное пространство над Крымом для целей НАТО Украина продемонстрировала отсутствие собственной политической субъектности. Об этом 11 февраля заявил журналист, политзаключённый на Украине (2015−2019 гг.) Игорь Кимаковский на телеканале «Россия 24».

«Киев не является субъектом мировой политики, в том числе с военной (точки зрения). Он является объектом. Если решат на Западе кураторы Украины, что необходимо Украину использовать против борьбы в том числе и с нами до последнего украинского солдата, украинское руководство на это пойдёт», — заявил Кимаковский.

«Оно последними шагами этого года это показало», — подчеркнул он.

Ранее Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над Крымом для переброски войск, оборудования и грузов. Конкретнее, речь идёт об использовании Симферопольского района полётной информации

«Мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортированию войск, оборудования, грузов и другого», — заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклый.

Он отметил, что Киев надеется на поддержку альянса в мониторинге воздушного пространства вдоль границы с Россией.