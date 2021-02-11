Лесной, , 13:04 — REGNUM Дело экс-заместителя главы администрации Лесного (Свердловская область) Владислава Русакова направлено в городской суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Бывшего чиновника обвиняют по трём статьям: ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии обвинения, Русаков оказывал покровительство и помогал заключению с предпринимателем и юрлицом договоров на поставки продуктов питания. Последние поставляли в муниципальные образовательные учреждения города. Обвиняемый «способствовал заключению договоров на общую сумму свыше 84 млн рублей», — уточнили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, до недавнего времени Русаков являлся советником вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько.

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