Москва, , 13:04 — REGNUM У России и США пока есть время для того, чтобы переосмыслить ситуацию вокруг Договора по открытому небу (ДОН), несмотря на то, что баланс данного договора нарушен. Об этом 11 февраля заявил на брифинге замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Баланс договора нарушен, об этом говорил президент (РФ Владимир) Путин, об этом говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров», — сказал он.

Также замглавы МИД РФ добавил, что российская сторона не может мириться с таким положением дел в этом вопросе.

«Но с другой стороны, время есть для того, чтобы переосмыслить эту ситуацию», — отметил Рябков.

При этом он уточнил, что российская сторона может пересмотреть свое решение о запуске процедуры по выходу из соглашения в случае, если новая администрация США проявит готовность к изменению своего решения о выходе из ДОН.

Вместе с тем, Рябков подчеркнул, что, если по ДОН будут проводиться новые переговоры, Россия не будет отступать от своих принципиальных позиций.

«Наша делегация и сегодня в Вене готова к продолжению соответствующих усилий (в переговорах по ДОН), но и принципиальные свои позиции мы сдавать не будем. В НАТО, в Вашингтоне, в Брюсселе должны очень хорошо себе представлять и делать ответственный выбор по дальнейшим шагам, исходя из этой неизменной и неотменимой установки, которой мы будем придерживаться дальше», — сказал замминистра иностранных дел РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у России нет иллюзий на тему того, что при новом американском президенте Джо Байдене произойдет прорыв в отношениях с США.