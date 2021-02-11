Москва, , 12:59 — REGNUM Готовность Украины идти навстречу желаниям НАТО, игнорируя собственные интересы, создаёт серьёзную угрозу для международной безопасности. Об этом 11 февраля заявил журналист, политзаключённый на Украине (2015−2019 гг.) Игорь Кимаковский на телеканале «Россия 24».

«Естественно, НАТО пока не будет идти на серьёзную конфронтацию с Россией. Это моё мнение. На эту провокацию не поддадутся. Это только в крайнем случае, если НАТО всерьёз задумается над созданием конфликта, локального или не локального», — заявил Кимаковский.

«Если в пространство Крыма будут введены военные самолёты НАТО, то это будет уже практически начало Третьей мировой войны, о котором многие политики сегодня пишут», — считает он.

Ранее Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над Крымом для переброски войск, оборудования и грузов. Конкретнее речь идёт об использовании Симферопольского района полётной информации

«Мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортированию войск, оборудования, грузов и другого», — заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклый.

Он отметил, что Киев надеется на поддержку альянса в мониторинге воздушного пространства вдоль границы с Россией.