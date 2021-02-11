Красноярск, , 12:58 — REGNUM Депутаты Заксобрания Красноярского края исключили из повестки заседания сессии 11 февраля вопрос об обращении парламентариев к президенту и председателю правления ПАО «ГМК «Норильский никель» Владимиру Потанину. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Депутаты планировали предложить Потанину оплатить штраф за аварию в Норильске за счёт собственных средств.

На заседании сессии 11 февраля первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко предложил отложить рассмотрение данного вопроса. Депутаты поддержали его предложение.

«Ситуацию с возможным выпадением доходов краевого бюджета в сумме 18−20 млрд рублей решено было рассмотреть позже с приглашением всех заинтересованных сторон», — говорится в сообщении регионального Законодательного собрания.

Напомним, вопрос об обращении к Владимиру Потанину был внесён на рассмотрение сессии комитетом по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению. Как подчёркивал зампредседателя комитета Александр Новиков, взыскание штрафа за причиненный после аварии в Норильске вред из средств «Норникеля» «повлечёт за собой значительные потери для краевого бюджета, который недополучит налог на прибыль». Поэтому, по словам Новикова возмещение вреда должно производиться не за счёт компании, а за счёт личных средств её руководителя.

Как сообщало ИА REGNUM, авария в Норильске произошла 29 мая 2020 года. При разгерметизации бака с дизтопливом на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, принадлежит «Норникелю») разлилось свыше 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.

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Росприроднадзор ощенил ущерб в почти 148 млрд рублей. «Норникель» с расчётами ведомства не согласился и назвал сумму ущерба в 21,4 млрд рублей.

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5 февраля по громкому делу об экологической катастрофе было вынесено судебное решение. Арбитражный суд края взыскал с «Норникеля» 146 млрд 177 млн рублей.

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