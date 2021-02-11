Бангкок, , 12:58 — REGNUM Правительство Таиланда ввело запрет на проведение свадеб во время празднования Дня святого Валентина из-за пандемии, сообщает CNN Indonesia.

«50 районных отделений Бангкока воздержатся от предоставления услуг по регистрации брака в День святого Валентина. Эта мера направлена на предотвращение распространения COVID-19», — говорится в заявлении Департамента по связям с общественностью.

День святого Валентина и китайский Новый год считаются в Таиланде удачным временем для заключения брака. В 2020 году десятки тысяч пар в районе Банг-Рак выстраивались в очередь, чтобы узаконить свой брак в День святого Валентина.

Напомним, согласно статистическим данным, в Таиланде выявили 23 903 случая заражения кронавирусом, 80 из которых скончались от COVID-19.