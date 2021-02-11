Москва, , 12:53 — REGNUM Предложение НАТО со стороны властей Украины предоставить часть воздушного пространства страны является элементом более крупной последовательно воплощаемой операции. Об этом 11 февраля заявил журналист, политзаключённый на Украине (2015−2019 гг.) Игорь Кимаковский на телеканале «Россия 24».

«С точки зрения самого заявления, что над территорией Крыма Украина разрешает полёт натовских самолётов, я это рассматриваю как череду неких событий, которые укладываются в рамки моего понимания того, что сейчас происходит на Украине», — заявил Кимаковский.

«Украина готовится к серьёзным военно-политическим трениям с Российской Федерацией в рамках нового политического сезона. И все эти мероприятия: приготовление учений, создание на Украине фактически иностранных баз — всё это череда некой последовательной операции, которую проводит внешнее управление Украины», — указал он.

Ранее Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над Крымом для переброски войск, оборудования и грузов. Конкретнее речь идёт об использовании Симферопольского района полётной информации.

«Мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортированию войск, оборудования, грузов и другого», — заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклый.

Он отметил, что Киев надеется на поддержку альянса в мониторинге воздушного пространства вдоль границы с Россией.