Москва, , 12:49 — REGNUM Украина готова делать предложения в пользу НАТО, игнорируя собственные национальные интересы. Об этом 11 февраля заявил журналист, политзаключённый на Украине (2015−2019 гг.) Игорь Кимаковский на телеканале «Россия 24».

«С точки зрения мировой политики это некое предложение. И здесь, к сожалению, Украина выступает, как женщина лёгкого поведения с низкой социальной ответственностью, и в первую очередь по отношению к своему народу», — заявил Кимаковский.

«Они чётко учитывают, что в случае возникновения, не дай бог, какого-то серьёзного инцидента, будут страдать в том числе и жители Украины, которые выбирали того же Зеленского, когда он пришёл с основным лозунгом «Я добьюсь мира на территории Украины», — указал он.

Ранее Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над Крымом для переброски войск, оборудования и грузов. Конкретнее, речь идёт об использовании Симферопольского района полётной информации.

«Мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортированию войск, оборудования, грузов и другого», — заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклый.

Он отметил, что Киев надеется на поддержку альянса в мониторинге воздушного пространства вдоль границы с Россией.