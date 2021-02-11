Киев, , 12:55 — REGNUM Европа и США могут передать Украине вакцину от COVID-19, чтобы испытать её на людях. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в эфире телеканала «Россия 1».

Депутат напомнил слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что граждане страны «не кролики». Кива категорически не согласился с оценкой главы государства.

«Мы для Европы и США превратились в страну третьего мира. И я не исключаю, что нам дадут вакцину, чтобы частично испробовать её, мы же для них подопытные кролики, на которых ставят эксперименты», — сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что Польша перепродаст Украине 1,2 млн доз вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca. Решение было принято после того, как в Польше отказались от применения этой вакцины на людях старше 60 лет.

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