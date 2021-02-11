Москва, , 12:50 — REGNUM Решение продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) не является уступкой ни для России, ни для США. Об этом 11 февраля заявил на брифинге замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ракетная шахта Иван Шилов © ИА REGNUM

«Необходимо подчеркнуть, что речь не шла и не идет о каких-либо уступках ни с одной из сторон», — сказал он.

Также Рябков подчеркнул, что в российском МИД считают, что совместно принятое Россией и США решение о продление ДСНВ является отвечающим их национальным интересам.

При этом замглавы МИД РФ отметил, что в результате такого шага в отношениях двух стран в ближайшем будущем сохранится «необходимый уровень взаимной предсказуемости, транспарентности в сфере СНВ». Последнее, как считает дипломат, имеет крайне важное значение для укрепления безопасности на международном уровне, а также для стратегической стабильности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон должен найти решения, которые позволят США вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в числе которых должна быть отмена санкций в отношении Ирана.