Москва, , 12:43 — REGNUM Россия категорически отвергает продвигаемую Соединёнными Штатами дестабилизирующую концепцию ограниченной ядерной войны, заявил 11 февраля замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат напомнил, что власти США продолжают выступать на публику с дестабилизирующими концепциями, допускающими применение ядерного оружия.

«Мы категорически отвергаем эту концепцию ограниченной ядерной войны. Мы категорически не согласны с попытками приписать нам некие идеи в духе эскалации для деэскалации», — заявил Рябков на брифинге в Москве.

В МИД России считают, что те, кто этим занимается, «сами движутся в направлении внедрения такого рода идей в свое военное планирование».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава стратегического командования Соединенных Штатов Чарльз Ричардс в авторской статье для военно-морского журнала Proceedings заявил, что вероятность начала ядерной войны США против России или Китая существует.

Он подчеркнул, что впервые со времен холодной войны Пентагон рассматривает возможность прямого военного конфликта с ядерной державой. При этом он утверждает, что Россия и Китай начали проводить более агрессивную политику на мировой арене.

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