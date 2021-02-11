Москва, , 12:40 — REGNUM Законопроект о новых полномочиях сотрудников Росгвардии по обезвреживанию взрывных устройств внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Василий Пискарёв и Александр Хинштейн «(Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.

Сейчас к полномочиям войск национальной гвардии отнесены исключительно прием, хранение и уничтожение взрывных устройств, взрывчатых веществ. Парламентарии предлагают дать им полномочия по поиску, идентификации, локализации, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов (устройств) и взрывоопасных веществ в местах и районах выполнения служебно-боевых задач.

По данным парламентариев, только за 2018−2019 годы силами Росгвардии было обнаружено, идентифицировано, обезврежено и уничтожено свыше 29 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе 71 самодельное взрывное устройство (СВУ) и более 1 тонны взрывчатых веществ. В зоне ответственности Объединенной группировки войск в СКФО обнаружено и обезврежено 657 взрывоопасных предметов, в том числе семь СВУ.

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