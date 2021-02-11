Москва, , 12:42 — REGNUM США продолжают циничные попытки вмешательства во внутренние дела России. У Москвы нет иллюзий относительно прорыва в отношениях с Вашингтоном при новом американском президенте Джо Байдене, заявил 11 февраля на брифинге заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Российская сторона, подчеркнул он, категорически не согласна с циничными и непрекращающимися попытками США вмешиваться во внутренние дела. Более того, эти попытки отрицают именно те люди, которые их проводят, которые формулируют и осуществляют эту политику.

Никаких иллюзий о прорыве в российского-американских отношениях при новой администрации США нет, добавил Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, Рябков выразил надежду, что диалог по космосу с администрацией нового главы США продолжится «без раскачки».

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