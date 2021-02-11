Москва, , 12:19 — REGNUM Россия надеется, что диалог по космосу с администрацией президента США Джо Байдена продолжится «без раскачки». Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил 11 февраля на брифинге в Москве.

Он напомнил, что при бывшем президенте Дональде Трампе США проявили готовность к серьёзному, углублённому и профессиональному диалогу по космосу. Летом прошлого года состоялось интенсивное заседание на уровне межведомственной группы.

«Мы рассчитываем, что данная работа будет продолжена без раскачки, затягивания», — сказал Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, Рябков заявил также, что продление российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) открыло новый этап в области контроля над вооружениями.

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