Москва, , 12:12 — REGNUM Вашингтон должен найти решения, которые позволят США вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в числе которых должна быть отмена санкций в отношении Ирана. Об этом 11 февраля заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Первоочередной задачей, на наш взгляд, является нахождение таких решений, которые позволяли бы США начать процесс возращения в СВПД, что предполагает среди прочего отмену санкций, введённых против Тегерана. Одномоментно сделать это вряд ли получится, но затягивать с этим тоже неправильно. О чем мы говорим американцам совершенно открыто», — приводит его слова РИА Новости.

Также замглавы МИД РФ отметил, что для того, чтобы избежать споров о том, кто должен первым осуществить то или иное действие или сделать первый шаг в данном направлении, наверное, по мнению дипломата, «было бы логично предусмотреть определенную синхронизацию действий» двух стран.

Кроме того, Рябков указал, что во время проводимых в течение последнего времени телефонных контактов на уровне политических директоров, Москва настаивала на такой позиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что продление Россией и США Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) открыло новый этап в сфере контроля над вооружениями.