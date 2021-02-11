Москва, , 11:52 — REGNUM Российская сторона готовит встречу президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам.

Встреча готовится, отметил он. Сроки встречи Кремль своевременно сообщит.

Предыдущая встреча российского и белорусского лидеров состоялась 14 сентября 2020 года в Сочи, в резиденции Путина Бочаров Ручей. Путин и Лукашенко общались пять с половиной часов, они обсудили конституционную реформу в Белоруссии, поставки российской вакцины от COVID-19 и другие темы.

Как сообщало ИА REGNUM, телефонная беседа глав России и Белоруссии состоялась 20 января. Лидеры обсудили вопросы двусторонней повестки и сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса.

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