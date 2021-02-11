Вашингтон, , 11:49 — REGNUM Вашингтон не должн позволить Китаю взять под свой контроль Тайвань. Такое развитие событий будет иметь катастрофический характер не только для США, но и для Австралии, заявил старший аналитик Австралийского института стратегической политики Малькольм Дэвис в статье, вышедшей 11 февраля в The Strategist.

«Всё больше признаков того, что в этом году в Тайваньском проливе может разразиться военный кризис, поскольку Китай демонстрирует свои военные мускулы, чтобы силой заставить Тайбэй пойти на объединение», — обратил внимание Дэвис.

«Крайне важно, чтобы США дали твердый ответ любой китайской провокации. Если США не смогут защитить Тайвань, это будет означать их отказ от международного лидерства, — подчеркнул он. — Это серьезно подорвало бы авторитет Америки в Индо-Тихоокеанском регионе и побудило бы Китай и другие страны к еще более агрессивным шагам».

К счастью, продолжает он, все признаки указывают на то, что президент Джо Байден намерен и дальше укреплять отношения Вашингтона с Тайбэем. Вместе с США дать отпор поползновениям Китая в Тайваньском проливе должна и Австралия.

Геостратегические цели Китая выходят за рамки принуждения тайваньского народа к объединению. Напротив, Тайвань — лишь средство установления регионального порядка, в котором доминирует Пекин, и такое развитие событий негативно бы сказалось на стратегических перспективах Запада. Если остров окажется под контролем Китая, Пекину стало бы гораздо проще проецировать свою военно-морскую мощь в Индо-Тихоокеанском регионе, тогда как США уже не смогли бы с такой же эффективностью поддерживать свои передовые позиции на западе Тихого океана.

Из портов и с авиабаз на Тайване Народно-освободительная армия (НОАК) могла бы продолжить расширение, более решительным образом выдвигать претензии на острова Рюкю и Сэнкаку. Такое развитие событий усложнило бы Японии защиту своих южных островов и дало бы Пекину дополнительные рычаги принуждения против Токио во время кризиса, в том числе путем вмешательства в морскую торговлю Японии.

С Тайваня НОАК может также повернуть на юг, по сути, окружив Филиппины и облегчая Пекину доступ к богатому ресурсами вулканическому хребту Бенхам Райз. Китай уже направил туда океанографические суда и бросил вызов суверенитету Манилы над этими водами. Окажись Тайвань в руках Китая, Пекин сможет более активно контролировать Южно-Китайское море, блокируя Лусонский пролив и проливы Балинтан и Бабуян, перекрывая традиционные пути доступа, используемые военно-морскими судами США.

Контроль над Тайванем облегчил бы НОАК задачу поражения Гуама с помощью ракет большой дальности и авиации, дав Пекину возможность расширить зону запрещения доступа за пределы первой цепи островов. Захватив Тайвань, НОАК также смогла бы более активно применять оснащенные баллистическими ракетами подводные лодки Типа 096 дальше между первой и второй цепями островов, благодаря чему в пределах досягаемости баллистических ракет JL-3, запускаемых с подводных лодок, окажется большая часть США.

В сложившихся условиях в случае нападения Китая на Тайвань Австралия должна будет оказать поддержку своему союзнику США, только в союзе с ними Канберра может обеспечить свою безопасность.

«Утрата альянса с США была бы катастрофой для нашей безопасности, а гегемон Китай с его грандиозными имперскими амбициями вынудил бы нас сделать уродливый стратегический выбор», — подчеркнул Дэвис.