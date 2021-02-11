Москва, , 11:44 — REGNUM Продление Россией и США Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) открыло новый этап в сфере контроля над вооружениями. Об этом 11 февраля заявил на пресс-конференции замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«По сути, мы открыли новое окно возможностей для дипломатии в плане поиска перспективных решений в области контроля над вооружениями, необходимость которых, думаю, очевидна на сегодня всем», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Рябков подчеркнул, что российской стороне неизвестно, какие позиции будет занимать по данным вопросам администрация нового американского президента Джо Байдена, однако российский МИД приветствует «заявление о том, что продление ДСНВ призвано стать началом дальнейшего взаимодействия на данном направлении».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля папа Римский Франциск заявил, что продление Договора СНВ-3 между Россией и США является «обнадеживающим сигналом».