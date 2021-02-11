Минск, , 11:34 — REGNUM В минском Дворце Республики начало свою работу шестое Всебелорусское народное собрание. Об этом 11 февраля сообщает агентство БелТА.

Уточняется, что в ходе собрания его делегаты проведут обсуждение итогов реализации программы социально-экономического развития Белоруссии на 2016−2020 годы и рассмотрят базовые положения проекта программы социально-экономического развития республики на 2021−2025 годы.

Также указывается, что главной целью новой пятилетки в стране станут социальная стабильность в обществе, увеличение благосостояния граждан при качественном росте экономики, наращивание социального капитала и создание комфортных условий для жизни, работы и самореализации, при таких ключевых приоритетах, как счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна и государство-партнер.

Кроме того, отмечается, что в мероприятии принимает участие 2,7 тыс. человек, включая 2,4 тыс. делегатов Всебелорусского народного собрания, в числе участников — рабочие, труженики села, работники социально-культурной сферы и СМИ, военнослужащие, предприниматели, студенты, учащиеся средних специальных учебных заведений и пенсионеры.

В то же время, делегатами собрания также являются руководители органов государственного управления, предприятий и организаций, депутаты парламента, депутаты местных советов, и представители политических партий, общественных объединений.

При этом известно, что на Всебелорусском народном собрании выступит с докладом президент республики Александр Лукашенко, его доклад по традиции проходит в первый день мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава белорусского Комитета государственной безопасности (КГБ) Иван Тертель заявил, что на данный момент в Белоруссии внутриполитическая ситуация стала стабильной, пик протестной активности пройден.