Париж, , 11:20 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с главой США Джо Байденом, в которых предложил своего коллеге поспособствовать урегулированию длительного спора между авиастроительными компаниями Airbus и Boeing. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает Le Figaro.

Как уточняют журналисты, по итогам беседы с Макроном Байден не взял на себя конкретных обязательства в деле урегулирования конфликта между двумя компаниями и лишь предложил «группам экспертов» проанализировать этот вопрос.

Напомним, Airbus и Boeing ведут разбирательства во Всемирной торговой организации (ВТО) с 2004 года из-за государственной помощи, получение которой противоречит правилам международной организации.