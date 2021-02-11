Чебоксары, , 11:18 — REGNUM В Чувашии по предложению полиции проводится оптимизация избирательных участков в сельской местности, так как они не соответствуют «требованиям инженерно-технической укреплённости объектов, обеспечения безопасности граждан». В настоящее время «приняты решения об оптимизации 52 участковых избирательных комиссий». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 11 февраля, заявил на сессии Госсовета заместитель министра внутренних дел по Чувашии Сергей Белоконь.

Сергей Белоконь докладывает об оптимизации участков. Скриншот с прямой трансляции сессии Cap.ru

В ходе обсуждения предстоящих выборов в Госдуму и Госсовет замглавы МВД по Чувашии сообщил, что по итогам прошлогодних выборов и проведения референдума по Конституции выявлен «ряд проблемных вопросов в организации избирательных участков». По словам Сергея Белоконя, «большинство помещений, предоставляемых для голосования в сельских районах, не соответствуют предъявляемым требованиям инженерно-технической укреплённости объектов, обеспечения безопасности граждан».

Заместитель министра напомнил, что главой Чувашии поддержано обращение МВД «в части оптимизации количества избирательных участков» для обеспечения безопасности членов комиссий и документации, связанной с проведением выборов.

«В настоящее время в 13 муниципалитетах работа организована, приняты решения об оптимизации 52 участковых избирательных комиссий. Вместе с тем, ещё минимум 147 деревянных строений не соответствуют предъявляемым требованиям безопасности граждан и сохранности избирательных документов. При этом в большинстве из них — менее 200 избирателей, и они, как правило, находятся на удалении не более 2−3 км от других участков», — сказал Сергей Белоконь, попросив депутатов продолжить данную работу в муниципальных образованиях.

В полиции уверены, что «оптимизация количества избирательных участков позволит обеспечить стабильное состояние оперативной обстановки в период подготовки и проведения выборов и своевременного реагирования на негативные вызовы».

Спикер Госсовета Альбина Егорова поддержала данное предложение. С ней согласился и руководитель госкомитета по делам юстиции Дмитрий Сержантов, отметив, что «информация от МВД, безусловно, актуальная».