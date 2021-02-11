Москва, , 11:14 — REGNUM В «Единой России» не поддерживают идею минимального базового дохода, но готовы защищать гарантированный минимальный доход, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.

«Мы не поддерживаем идею минимального базового дохода. Минимальный базовый доход существует в нескольких странах, и он не учитывает доходов гражданина — это просто некая выплата от государства, как стипендия, которую получает любой человек. Мы не считаем, что для России сейчас эта тема актуально. (Зампред Совбеза) Дмитрий Медведев всегда говорил не о базовом доходе, а о гарантированном минимальном доходе», — отметил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Он обратил внимание на то, что гарантированный минимальный доход — это счетная величина.

«Человек может получить МРОТ, человек может получать пенсию, человек может получать стипендию, пособия различные. Гарантированный минимальный доход — это величина, ниже которой человек не может получать в месяц, учитывая все источники дохода, которые у него существуют. Если он получает меньше, ему устанавливается доплата, это и будет адресной социальной помощью», — рассуждает парламентарий.

Говоря о внесенном в Госдуму законопроекте о защите прожиточного минимума от списания долгов, Исаев заявил о понимании, что предлагаемый механизм не учитывает всех доходов гражданина.

«Мы понимаем, что возможно это не полный учет всех обстоятельств, но это учитывает обстоятельства 90% людей», — указал Исаев.

Как пояснил один из авторов законопроекта первый зампред Совфеда Андрей Турчак, с принятием закона для сохранения суммы гражданам будет необходимо обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) и указать один счет в одном банке, на котором будут сохранены установленные законом средства. Если у должника имеются иждивенцы — эта сумма может быть увеличена.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года.

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