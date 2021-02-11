Москва, , 10:59 — REGNUM В Госдуме не ожидают активизации «черных кредиторов» из-за закона о защите прожиточного минимума гражданина, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.

«Для того, чтобы этого не случилось, речь идет о не очень больших деньгах, о гарантированном прожиточном минимуме. Для крупных банков это не делает погоды. Если они выдают большие, существенные кредиты, то сохранение за кредитором гарантированного прожиточного минимума не мешает банкам взыскивать с кредитора другие средства в том числе через реализацию имущества, что предусмотрено исполнительным производством», — заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Он уверен, что «любой разумный банк также должен быть заинтересован в том, чтобы его кредитор не ушел совсем в серую схему и не умер от голода и таким образом имел возможность гасить долг».

"В сохранении минимального дохода своего должника банк должен быть заинтересован», — подчеркнул парламентарий.

Законопроект о минимальном гарантированном доходе, защищенном от списания за долги, граждан внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России» во главе с Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым.

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