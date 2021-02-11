Ташкент, , 10:52 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон об учреждении в республике Дня дружбы народов, который ранее был одобрен Законодательной палатой и утвержден Сенатом (верхней палатой) парламента республики. Текст документа 11 февраля обнародован в газете «Народное слово», являющейся печатным органом парламента и правительства страны.

«Установить 30 июля Днем дружбы народов», — говорится в тексте нового закона.

Также указывается, что данный закон, согласно законодательству Узбекистана, является вступившим в силу с момента его опубликования.

При этом известно, что данный праздник учрежден по инициативе президента Узбекистана, так как, по данным Госкомстата страны, в стране проживает свыше 130 наций и народностей.