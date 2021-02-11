Чебоксары, 11 февраля 2021, 10:40 — REGNUM В Чувашии после обсуждения в профильных комитетах вынесут на парламентские слушания два вопроса: о всенародных выборах сити-менеджеров и переводе времени на час вперёд. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 11 февраля, заявила спикер Госсовета Чувашии Альбина Егорова.

Скриншот прямой трансляции сессии Госсовета Чувашии
Скриншот прямой трансляции сессии Госсовета Чувашии
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В настоящее время в муниципалитетах Чувашии продолжают обсуждать возврат прямых выборов глав районов и городов. Речь идёт о ряде аспектов: совмещении должностей главы муниципального образования и главы администрации (сити-менеджер), а также назначение на данную должность по итогам всенародных выборов.

По данным администрации главы республики, обсуждение прошло в большинстве муниципальных образований, мнения жителей разделились. К примеру, в Цивильском районе поддержали прямые выборы, считая это демократичной моделью избрания руководителя муниципалитета. Жители Красноармейского района считают, что необходимо сохранить действующую систему.

По итогам круглых столов формируются экспертные заключения. Итоговый материал о результатах обсуждений подготовит Общественная плата Чувашии.

Альбина Егорова поручила комитету по госстроительству проработать данный вопрос и вынести его на парламентские слушания «не позднее второго квартала».

Кроме того, спикер парламента поручила двум профильным комитетам подготовить парламентские слушания в части перевода времени. Депутатам предстоит «всесторонне изучить социальные, финансово-экономические аспекты, учесть мнение и горожан, и сельских жителей».

«Однозначного мнения среди жителей республики нет», — сказала Альбина Егорова.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 году на встрече Олега Николаева с руководством Госсовета и представителями фракций поднят вопрос о переходе со второй часовой зоны в третью, которая предполагает один час разницы по сравнению с московским временем (+1 мск). Наиболее активно за смену часовой зоны выступают сельчане, подчёркивая, что это даст возможность продлить полевые работы.

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