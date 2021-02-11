Пенза, , 10:42 — REGNUM Пензенскую область с официальным визитом посещает чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко. 11 февраля глава региона Иван Белозерцев встречал делегацию в губернаторском доме.

Гости и представители областного правительства обсудили внешнеторговое партнерство. Между правительством области и регионами соседнего государства заключено пять соглашений о торгово-экономическом, культурном и научно-техническом сотрудничестве. В рамках торгово-экономических отношений промышленными предприятиями Пензенской области за 2020 год поставлено в Белоруссию продукции на общую сумму свыше 11 млн долларов США.

Затем почетные гости и представители правительства Пензенской области почтили минутой молчания подвиг павших в годы Великой Отечественной войны у монумента воинской и трудовой славы. В рамках официального мероприятия состоялась передача частички земли из Брестской крепости, которая будет храниться в школьном музее села Кижеватово в память о герое Советского Союза, одном из руководителей обороны Брестской крепости, начальнике 9-й пограничной заставы 17-го Брестского пограничного отряда войск Андрее Кижеватове.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенскую область 10 февраля с визитом прибыла официальная делегация из Белоруссии. В ее состав вошли представители промышленных компаний и бизнеса. Сегодня работа официальной делегации из Беларуссии на территории Пензенской области продолжится.

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