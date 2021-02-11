Москва, 11 февраля 2021, 10:38 — REGNUM Законопроект о минимальном гарантированном доходе, защищенном от списания за долги, граждан внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.
«Законопроект отражает социальный характер государства», — отметил Исаев.
Инициатива предоставляет право гражданину обратиться в службу судебных приставов с просьбой ежемесячно сохранять на одном, указанном счету средства в объеме прожиточного минимума.
Сейчас нельзя списывать со счетов должников свыше 50% остатков средств.
Инициатива внесена группой сенаторов и депутатов во главе с Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым.
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