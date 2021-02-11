Киев, , 10:38 — REGNUM Польша продаст Украине 1,2 млн доз вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис 10 февраля в ходе совместного брифинга с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Он отметил, что сделка состоится при поддержке Еврокомиссии:

«Комиссия помогает с организацией контракта, транспортировкой и доставкой из Польши на Украину через гражданский механизм защиты ЕС».

Домбровскис добавил, что вакцина будет продана Украине на бесприбыльной основе.

Напомним, Польша запретила использовать вакцину от AstraZeneca людям старше 60 лет. Пожилые жители Польши будут прививаться вакцинами от компаний Pfizer и Moderna.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов, комментируя возбуждение против него уголовного дела, заявил, что правительство страны проводит закупки вакцин совершенно прозрачно.

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