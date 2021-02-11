Киев, 11 февраля 2021, 10:38 — REGNUM Польша продаст Украине 1,2 млн доз вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис 10 февраля в ходе совместного брифинга с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
Он отметил, что сделка состоится при поддержке Еврокомиссии:
Домбровскис добавил, что вакцина будет продана Украине на бесприбыльной основе.
Напомним, Польша запретила использовать вакцину от AstraZeneca людям старше 60 лет. Пожилые жители Польши будут прививаться вакцинами от компаний Pfizer и Moderna.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов, комментируя возбуждение против него уголовного дела, заявил, что правительство страны проводит закупки вакцин совершенно прозрачно.
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