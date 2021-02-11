Баку, , 10:37 — REGNUM Глава минобороны Азербайджана Закир Гасанов 11 февраля направился в Турцию с визитом и в ходе данной поездки будет наблюдать за заключительным этапом двусторонних венных учений в Карсе. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

Уточняется, что министр обороны Азербайджана поехал в Турцию по приглашению турецкого министра национальной обороны данной Хулуси Акара.

«Гасанов будет наблюдать за заключительным этапом «Зимних учений — 2021», который состоится в турецком городе Карс», — говорится в сообщении.

Отметим, совместные учения с участием военнослужащих вооруженных сил Азербайджана и подразделений турецкой армии проходят в период с 1 по 12 февраля.