Нью-Йорк, США, , 10:31 — REGNUM На главной площади Нью-Йорка — Таймс-сквер, состоялся «народный суд» над бывшим президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом. Костюмированный судебный процесс накануне, 10 февраля, устроили участники объединения американских антифашистов.

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Один из участников 15-минутного действа изображал Трампа, другие — судью, прокурора, адвоката, пристава и трёх присяжных, сообщает ТАСС. Собравшиеся перечислили многочисленные претензии в адрес бывшего главы Белого дома. Его в частности обвинили в халатности при борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, а в США и в попытках «подорвать демократическую систему».

Ещё одно серьёзное обвинение касалось беспорядков в Вашингтоне 6 января, когда сторонники Трампа пошли на штурм Капитолия. Эти события собравшиеся назвали попыткой провести «фашистский переворот».

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Никакие оправдания «Трампа» и его «адвоката» не тронули «членов жюри». Все трое единогласно вынесли вердикт: «Виновен». После оглашения приговора «народного суда» актёра, изображавшего бывшего американского лидера, взяли под арест полицейские.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский Сенат счёт процесс по импичменту бывшего главы Белого дома Дональда Трампа соответствующим конституции США. В пользу соответствующей резолюции высказались 56 сенаторов, против — 44. Отмечалось, что все, кто голосовал против, являются членами Республиканской партии США.