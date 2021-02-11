Подгорица, , 10:30 — REGNUM От 5000 до 15 000 доз вакцины Sputnik V прибудут в Черногорию во второй половине февраля, сообщил заведующий кафедрой патологии человека Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Сергей Болевич.

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Больевич, который также является членом черногорской переговорной группы с Российской Федерацией по закупке вакцин, объяснил изданию Dan, что процедура такова, что доставка партии не может быть раньше.

«Я начал работать с правительством Черногории в январе, то есть вести переговоры о закупке вакцин. Мы сделали невозможное за три недели. В январе Министерство здравоохранения Черногории достигло договоренностей с Российским фондом прямых инвестиций. Затем Черногория вошла в список стран, которые получат вакцины в этом месяце, который был представлен премьер-министру Российской Федерации, подписавшему список 1 февраля. Черногория, то есть Министерство здравоохранения, больше не может влиять на сроки поставки вакцины. Такова процедура», — пояснил Болевич.