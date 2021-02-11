Вашингтон, , 10:28 — REGNUM США должны перестать отвечать на большое число стоящих перед ними по отдельности угрозы, вместо этого поняв, что их врагом являются не Китай, Россия или африканские диктаторы, а антилиберализм вообще, пишет офицер-страновед ВМС США Мишель Лоу в статье, вышедшей 10 февраля в The National Interest.

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По ее словам, события 6 января, когда предполагаемые сторонники бывшего президента США Дональда Трампа захватили здание Капитолия в Вашингтоне, показали, что вера Америка в собственные демократические принципы «дала трещину»: граждане страны подвергают сомнению государственные институты, не верят СМИ, огромной проблемой по-прежнему являются расовые противоречия.

«На фоне все более мощного националистического движения, которое только усугубляет эти проблемы, судьба идентичности Америки как либеральной демократии оказывается под вопросом», — отметила Лоу, подчеркнув, что речь идет не только о внутренней политике США.

«Авторитарные режимы сидят на краю горизонта и только и ждут какой-либо возможности, чтобы перевернуть возглавляемый США мировой порядок», — добавила она.

В этом свете Лоу указала на то, что основным противником США сейчас является не столько Китай, сколько распространение антилиберализма, как внутри страны, так и за ее пределами. При этом США больше не могут считать единственной сверхдержавой, и победить антилиберализм может лишь объединение демократий, которые будут действовать совместно как сверхдержава.

«Демократия — это преграда мира от авторитаризма, и, хотя Китай сегодня является самым большим противником Америки, он не будет последним», — подчеркнул аналитик.

Так, усиливающийся Китай стремится свергнуть американское лидерство и установить новый мировой порядок по своему репрессивному образу и подобию. Россия бросает вызов американской мощи, где только может, безжалостно нанося удары по свободному миру с помощью инструментов кибернетической и информационной войны. Северная Корея и Иран реализуют программы создания ядерного оружия. Диктаторы в Африке неуклонно удерживают власть, превращая свои страны в полицейские государства.

«Вместо множества врагов Америка должна относиться к своим многочисленным угрозам как к коллективному продвижению антилиберализма, действующего против демократически управляемого и основанного на правилах мирового порядка, установившегося после Второй мировой войны», — отметила она.

Китай был и должен оставаться центром внешней политики Америки, потому что ведущую роль в продвижении нелиберальных ценностей играет КНР. Практически самоустранившись, США создали Пекину пространство для развития параллельных институтов, бросающих вызов международной системе, основанной на правилах. Инициатива Китая «Один пояс и один путь» способствует продвижению Китаем своей дипломатии долговых ловушек и вовлекает страны в синоцентрическую экономическую, технологическую, финансовую экосистему и экосистему развития.

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Китай также реорганизует экономические структуры, о чем свидетельствует подписание торговых соглашений с Европейским союзом и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Такие институты отражают ценности, насаждаемые Коммунистической партией Китая у себя дома: посягательство на демократический суверенитет Тайваня, устранение политической оппозиции в Гонконге и «геноцид» против мусульманских уйгуров в Синьцзяне. Заявляя о своем нежелании следовать системе, основанной на правилах, Китай сознательно подрывает либеральные ценности и поощряет другие авторитарные режимы.

Выдвигая повестку дня, в которой США противостоят Китаю, Вашингтон своей внешней политикой заставляет страны пойти на выбор одного из двух, что многие страны сделать не решаются. Однако сделать этот выбор им придется, но необязательно, чтобы к нему их подталкивал Вашингтон. Сила Америки как внутри страны, так и за рубежом прочно основана на продвижении демократических институтов.

В Азии Четырехсторонний диалог по безопасности, в которую входят Индия, Япония, Австралия и Соединенные Штаты, обеспечивает основу, которая бросает вызов политике принуждения Китая и попыткам дестабилизировать существующий региональный порядок. Включение в эту группу еще большего числа демократий-единомышленников поспособствует не только противодействию борьбе с Китаем. Оно подтолкнет страны к тому, чтобы обратиться к порядку, основанному на правилах, в попытке обуздать антилиберализм.

«Внешняя политика Америки не может превратиться в туннель, ведущий только к конечной цели — к конкуренции с Китаем. Идея конкуренции великих держав вызывает ложное убеждение, что победа над Китаем означает победу в войне. Те, кто так считает, не видят за деревьями леса», — обратила внимание Лоу.

«Общий враг — это антилиберализм. Америка должна исправить многовековые проблемы, угрожающие демократии изнутри, одновременно продвигая внешнюю политику, соответствующую мощи Америки», — добавила она.

Отметим, что редакция журнала The National Interest подчеркнула, что взгляды Лоу не отражают официальную позицию ВМС США или американского правительства.