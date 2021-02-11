Брюссель, , 10:27 — REGNUM Согласно Венской конвенции, функция любого дипломата заключается в отслеживании и анализе ситуации в стране пребывания, а не в участии в политических акциях. Об этом 11 февраля заявил журналистам постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

Таким образом Чижов прокомментировал высылку трех европейских дипломатов из России и резкую реакцию ЕС на это.

«(Функцией любого дипломата) является отслеживание и анализ ситуации в стране пребывания, в том числе внутриполитической ситуации», — сказал он журналистам в Брюсселе.

Он добавил, что «одно дело — анализировать и отслеживать ситуацию в стране пребывания, а другое — участвовать в конкретных политических акциях».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российское внешнеполитическое ведомство заявило протест трём дипломатам — послу Швеции, временному поверенному в делах Польши и посланнику Германии. Дипломаты были замечены в незаконных акциях 23 января 2021 года. В Германии высылку дипломатического сотрудника посольства из России назвали вызывающей недоумение.

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